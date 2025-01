Visibiliacaso Santanché resta a Milano

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

9.10il procedimento in cui la ministra del Turismoe altre due persone sono imputate di truffa ai danni Inps, in relazione alla Cassa integrazione nel periodo Covid, in un filone dell'inchiesta su Visibilia. Lo ha deciso la Cassazione.La notizia era stata anticipata da Corsera e La Stampa La Suprema Corte ha rigettato la questione di competenza territoriale in favore di Roma sollevata dalla difesa.I legali lamentano:"Vergognoso sapere dai giornali decisione Cassazione". Il 26/3 l'udienza preliminare davanti al Gup.