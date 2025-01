Metropolitanmagazine.it - Victoria Beckham Beauty cambia leadership: sarà Lauren Edelman la nuova CEO

Il mondo della bellezza continua a vivere un periodo di grandimenti ai vertici delle aziende più prestigiose. Stavolta èa rinnovare la suacon la nomina dicomeCEO. Dopo un’esperienza di successo come Global Chief Marketing Officer del brand,prende il posto di Katia Beauchamp, che ha deciso di lasciare l’azienda per dedicarsi a nuove opportunità.: arriva un cambio strategico per la crescita del brandCon un curriculum di alto livello nel settore del lusso,porta con sé una vasta esperienza maturata presso colossi come L’Oréal Luxe e Chanel Inc. La sua capacità di trasformare dati e insight in strategie di branding vincenti la rende la persona ideale per guidarein questafase di crescita.