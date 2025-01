Tecnologia IA nelle scuole di Napoli | via alla sperimentazione nei primi istituti

Leggi su Ildenaro.it

disono iniziate le prove collegate a ‘Personalizzazione dell’apprendimento dell’IA e con l’IA’, il progetto, a cura delle Università, che ha l’obiettivo di promuovere l’apprendimento mediante l’Intelligenza Artificiale e permettere l’implementazione degli strumenti didattici. Oggi i Trials si terranno in mattinata nella Scuola Primaria 63° Circolo Didattico Andrea Doria. I giovani studenti saranno collegati a AI-LEAP per circa tre ore. Inizialmente si lavora con classi quarte e quinte della Scuola Primaria e poi si andrà a lavorare anche con i ragazzi della Scuola Secondaria di Primo Grado. Si tratta di un percorso che ricalca sostanzialmente quello svolto per i Laboratori della XXIII edizione de “3 giorni per la scuola” – promossa da Città della Scienza die dall’Assessorato Scuola Politiche Sociali – Politiche Giovanili della Regione Campania, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e il sostegno della Regione Campania che i è tenuta dal 13 al 15 novembre 2024 , quindi con una parte teorica iniziale e delle attività con i software e i robottini.