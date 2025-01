Game-experience.it - Summer Game Fest 2025, Geoff Keighley annuncia data, ora e la partecipazione di oltre 40 publisher

ha rotto gli indugi ed hatoed ora della, evento in programma ad inizio Giugno.Il conduttore ha quindi rivelato che l’atteso evento si terrà dal 6 al 9 giugno, precisando che nella giornata del 6 giugno è in programma l’evento di apertura della maniazione, con l’inizio in fissato alle ore 23:00 italiane.ha inprecisato che durante l’evento di apertura della, contraddistinto da una durata di circa due ore, verranno svelati nuovi giochi e saranno presenti trailer esclusivi,a tutta una serie di sorprese da parte di40 importantidell’industria videoludica.Il presentatore ha aggiunto che lo show si terrà presso lo YouTube Theater di Los Angeles, con i fan che potranno seguirlo collegandosi direttamente presso i canali ufficiali dei TheAwards su Twitch e YouTube.