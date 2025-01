Game-experience.it - Squid Game 3, Netflix ha annunciato la data di uscita ufficiale

ha finalmente svelato ladidi3: il 27 giugno 2025. L’annuncio è arrivato durante l’evento2025 Preview, in cui sono state mostrate alla stampa specializzata anche le prime immagini della stagione tanto attesa. I fan non dovranno aspettare troppo per scoprire il destino di Seong Gi-Hun e il seguito degli eventi lasciati in sospeso dal finale della seconda stagione.Dopo il grande successo della seconda stagione,ha deciso di accelerare i tempi di produzione per evitare di lasciare il pubblico sulle spine con l’attesissima terza stagione. Infatti, la seconda stagione si è conclusa con un cliffhanger importante, preparando il terreno per lo scontro finale.La piattaforma di streaming ha confermato che la stagione 3 chiuderà la storia principale di, ma ha anche lasciato intendere che l’universo dinon si fermerà qui: sono già previsti spin-off e nuove storie ambientate in altri paesi.