Squalifica per Iago Grande Fratello pochi giorni dentro la casa ed è già choc

Leggi su Caffeinamagazine.it

Per la gioia di numerosi telespettatori,Garcia è rientrato al. Grazie alla novità di questa edizione, il ripescaggio tra alcuni dei concorrenti precedentemente eliminati, l’attore spagnolo ha avuto un’altra occasione al reality di Alfonso Signorini. Indi permanenza nellaha stretto un rapporto interessante con Stefania Orlando e soprattutto si è fatto promotore di una crociata pro Helena Prestes.Seduto al tavolo con tutti gli inquilini della, nelle ultime oreha provato a farli ragionare sull’atteggiamento assunto nei confronti della modella. Anche lei è rientrata in gioco ma praticamente da subito è stata attaccata da molti e sono volate parole molto forti nei suoi confronti. “Ammetti che non è una persona facile?” ha chiesto Ilaria a