Sorelle trovate morte a Roma, clamorosa svolta: spunta un testamento, avviate le indagini per omicidio

Inizialmente ladi due anziane, Angela e Amelia Gammieri di 93 e 87 anni, era stata archiviata come un dramma della solitudine. Entrambe furononel loro appartamento il 21 gennaio e si ipotizzò un doppio malore risultato fatale per entrambe. L’allarme fu lanciato dai vicini e dall’amministratore del condominio, nel quartiere Prati, che ormai da tempo non avevano notizie delle due anziane donne.IlTuttavia stanno nascendo nuovi sospetti dopo che, vicino al corpo delle donne che a quanto pare non avevano parenti prossimi, è stato rinvenuto un biglietto che rimanderebbe ad unmolto ricco. Per questo motivo Mario Dovinola, pm titolare del fascicolo che ha delegato lealla polizia, è in attesa dei risultati dell’autopsia e dei test tossicologici per rilevare l’eventuale presenza di sostanze tossiche che possono aver provocato il decesso di entrambe.