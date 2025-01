Thesocialpost.it - Scuolabus finisce fuori strada: morta ragazza di 15 anni, 40 i feriti

Un grave incidente si è verificato questa mattina, 30 gennaio, a Châteaudun, tra Le Mans e Orléans, in Francia. Unoè uscitolungo la D927, causando la morte di una studentessa di 15e il ferimento di altre 40 persone, tra cui 31 studenti.Leggi anche: Padova: arrestato l’autista delloribaltatoLe cause dell’incidenteSecondo quanto riportato dal giornale L’Echo républicain, nessuno deisarebbe in pericolo di vita. Il mezzo trasportava alunni delle scuole medie e superiori della zona. Per offrire supporto aie ai loro familiari, è stato attivato un pronto soccorso medico-psicologico.Leggi anche: Italia, 16enne partorisce sul balcone: il neonato morto in un secchioLe autorità hanno aperto un’indagine per chiarire le cause dell’incidente.