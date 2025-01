Ilrestodelcarlino.it - Saric, è fatta. Oggi l’arrivo a Cesena. Vinto il braccio di ferro col Palermo

Il Cavalluccio ha finalmente il suo centrocampista. Chiuso ieri nel tardo pomeriggio l’affare con ile così Darioapproda, o meglio torna dopo la militanza nel settore giovanile, sulla sponda bianconera in prestito oneroso (con obbligo di riscatto in caso di promozione) fino a giugno per una cifra attorno ai 100 mila euro. E’ stata accettata quindi alla fine la controproposta delche aveva ribattuto alla richiesta, ritenuta altissima, di 300 mila eurodalla società rosanero.dovrebbe essere aper le visite per poi raggiungere la squadra a Catanzaro domani. Undi, con i siciliani, andato avanti per tre settimane: l’accelerata delle ultime ore è stata determinata anche dalla necessità deldi liberare una casella a centrocampo per far posto alla mezzala del Como Luca Mazzitelli.