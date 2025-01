Agi.it - Ramy, la consulenza sul video cancellato. Il frame trovato è 'rilevante'

AGI - La miniatura delche ritrae una gazzella dei carabinieri in via Ripamonti viene definita "" dall'esperto informatico Marco Tinti la cuiin copia cartacea sul telefono del testimone Omar E. è stata resa disponibile alle parti oggi nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Milano sull'incidente in cui ha perso la vitaElgaml, dopo un inseguimento dei carabinieri al motorino sul quale viaggiava, seduto dietro a Fares Bouzidi. "All'interno della memoria del dispositivo non e' stato rinvenuto alcunregistrato la notte del 24/11/2924. Tuttavia, è emersa la presenza di una miniatura di possibile interesse; essa è salvata all'interno della cache della galleria e si tratta presumibilmente dell'anteprima di un. La rilevanza della miniatura è dovuta sia alla data e ora di ultima modifica, sia al suo contenuto visibile - si legge nel capitolo 'Conclusioni' del documento di 53 pagine visionato dall'AGI che sintetizza le attività svolte sul telefono di Omar E.