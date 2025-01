Nerdpool.it - Questi personaggi di Chicago PD mancheranno durante il crossover (ecco perché)

Ildi Oneè molto impegnativo. Non solo lo show dovrà raccontare un’unica storia attraverso le varie aree di competenza dei gruppi di ogni show, ma dovrà anche trovare il modo di coinvolgere tutti i principali membri del cast di ogni show.Naturalmente, alcuni deiche compaiono nei singoli show saranno messi da parte per concentrarsi maggiormente sui veterani. Ci sono duedella polizia diche hanno avuto un ruolo fondamentale nella dodicesima stagione, ma che sono confermati come assentiilOne. Si tratta dell’agente capo Reid (Shawn Hatosy) e dell’assistente procuratore Nina Chapman (Sara Bues).L’agente capo Reid e Nina Chapman saranno assentiIn questa stagione, Chapman ha fatto una grande impressione agli spettatori e a Hank Voight (Jason Beghe).