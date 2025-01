Tg24.sky.it - Perquisizione e sequestro dei device per le attiviste Carlotta Vagnoli e Valeria Fonte

Le scrittrici efemministehanno denunciato sui social di aver subito unain casa e ildi cellulari e pc nella giornata di martedì. “Ieri 28 gennaio alle 7.30 ho subito unain casa mia da parte di sei poliziotti. Sia degli ambienti, sia personale. Mi è stato chiesto di spogliarmi, completamente, e di fare uno squat. Sono stata controllata anche fra i capelli e dentro le orecchie”, scrivein una storia dal suo profilo Instagram. “Le ragioni di tale accanimento non riguardano in alcun modo la mia attività in strada o i miei ultimi movimenti per scovare gli adescatori nelle ‘finte case’ in affitto. Non posso specificare altro”. Le ragioni delle perquisizioni e della confisca deielettronici non sono ancora note, ma Selvaggia Lucarelli ha scritto nella sua newsletter chesarebbero indagate per stalking e diffamazione aggravata.