Nerdpool.it - PANINI MAGAZINES presenta “Harry Potter: incantesimi, pozioni e oggetti magici!”

Leggi su Nerdpool.it

Comics), un nuovo activity book dedicato all’universo più magico di tutti, disponibile in edicola, libreria, fumetteria e online a partire da mercoledì 29 gennaio.64 pagine di entusiasmanti attività ambientate tra le magiche mura di Hogwarts per scoprire tutto sugli incredibili, le pericolosee i più curiosidel Wizarding World. Insieme a, Ron e Hermione i lettori potranno conoscere tutti i segreti sulla scuola più famosa del Mondo Magico: potranno imparare l’incantesimo di Levitazione, aiutare a raccogliere gli ingredienti per preparare la Pozione Polisucco, o ancora progettare la propria bacchetta magica!, Ron e Hermione vi aspettano in edicola, libreria, fumetteria e su