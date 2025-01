Lettera43.it - Ops Mps, il patto di consultazione di Mediobanca si riunirà il 19 febbraio

È stato convocato il 19ildidi. Stando a quanto si apprende, sul tavolo dei soci ci sarà, oltre alla semestrale che il cda di Piazzetta Cuccia approverà il 10, anche un primo esame dell’offerta di scambio lanciata da Mps e definita ostile e distruttiva di valore dal consiglio della banca. Ilraccoglie l’11,62 per cento del capitale dell’istituto guidato da Alberto Nagel. Non si tratta di una convocazione straordinaria, ma di una delle riunioni che i pattisti tengono ogni volta dopo l’approvazione della semestrale e dopo l’ok al bilancio annuale. Alla luce degli eventi di questi giorni, è facile immaginare che oltre ai conti si parlerà dell’ops di Rocca Salimbeni – che nel frattempo potrebbe aver già presentato alla Consob il documento d’offerta con relativi dettagli, dando ai soci molti elementi in più per pesare la mossa.