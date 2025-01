Thesocialpost.it - Nube di fumo nero in cielo, paura tra i residenti: il rogo improvviso, cosa sta succedendo

Allarmein Italia a causa di una densa colonna diche si è alzata neldella zona nord di Milano: tantatra iche si trovavano in zona a causa di un icendio che ha coinvolto un mezzo compattatore di rifiuti, carico di apparecchiatura elettrica a Cinisello Balsamo. Le prime segnalazioni ai vigili del fuoco, intervenuti con una squadra, sono arrivate poco prima del mezzogiorno di giovedì 30 gennaio.Leggi anche: Maltempo in Italia, temporali violenti e vento: scatta l’allarme in queste regioniL’incendio a Cinisello BalsamoIl, scoppiato per motivi ancora da comprendere, ha distrutto un camion compattatore che si trovava in via Enrico Petrella, non lontano dagli svincoli per la Tangenziale Nord di Milano (A52).Leggi anche: Violento incendio in città:tra i(Video)Stando a quanto riporta la centrale operativa dei pompieri, l’Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) Lombardia è stata avvisata per realizzare un monitoraggio completo della qualità dell’aria.