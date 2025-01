Lettera43.it - Nervosismo in Rai tra caccia alla scrivania e circolare anti-Report

Laalle scrivanie è iniziata ai primi di gennaio e adesso siamo all’epilogo finale. Da lunedì prossimo la sede Rai di Viale Mazzini dovrà essere completamente vuota, si potrà entrare a prendere le ultime cose solo con l’autorizzazione della direzione. Nel palazzo inizieranno infatti i lavori per bonificare la struttura dall’amianto, i cui livelli sono notevolmente aumentati a dicembre (quando la rottura dell’impianto di condizionamento ha provocato l’gamento di alcuni uffici), mettendo a rischio la salute dei lavoratori. Entro la fine del 2025, i 1300 dipendenti verranno trasferiti nell’ex sede Wind in via Alessandro Severo, in zona Eur, ma non ci staranno tutti (forse solo 800). Per il momento, e in attesa del trasloco, la maggior parte di loro è stata messa in smart working, i vertici sono stati trasferiti nella sede della radio in via Asiago, sempre in zona Prati, mentre la parte editoriale andrà poco più in là, in via Teulada.