Ilnapolista.it - Napoli, ancora incerta la convocazione di Buongiorno per la Roma (Sky Sport)

Ilsi prepara in vista della trasferta dell’Olimpico contro la. Uno dei temi di questo match è sicuramente il ritorno didall’infortunio. Al momento la sua, il difensore non harecuperato del tutto per via della lunga assenza dai campi da calcio. Conte e lo staff medico valuteranno nei prossimi giorni.Il difensore deve completare il processo di riatletizzazioneFrancesco Modugno a Sky:«Da capire se apotrà starci ladi. Un’ipotesi che resta tale. Ci sono i tempi, un processo di riatletizzazione chedeve completare. Una valutazione che Conte, lo staff medico e il calciatore stesso faranno nei prossimi giorni. Una partita dai contenuti tecnici ed emotivi per Lukaku per esempio. Lì ha fatto gol la passata stagione, 21 in totale.