Abruzzo24ore.tv - Mutui variabili, risparmi shock: come le nuove decisioni BCE influenzano le rate

Roma - La BCE riduce i tassi dello 0,25%, influenzandoe accesso al credito per famiglie e imprese in Europa. La Banca Centrale Europea (BCE) ha annunciato un nuovo taglio dei tassi di interesse, il quinto consecutivo nell'attuale fase di allentamento monetario. Questa decisione prevede una riduzione di 25 punti base, in linea con le precedenti quattro manovre. Il tasso sui depositi scende così dal 3% al 2,75%, mentre il tasso sui rifinanziamenti principali si attesta al 2,90% e quello sui prestiti marginali al 3,15%. Questa misura segna un'importante inversione di tendenza rispetto al precedente ciclo di rialzi dei tassi, adottati per contrastare l'inflazione. L'obiettivo del taglio è ora quello di stimolare la crescita economica e migliorare l'accesso al credito per famiglie e imprese, alleggerendo il peso finanziario di chi già beneficia di finanziamenti o