Anteprima24.it - Morte sindaco Di Geronimo, il cordoglio dell’associazione Alta Irpinia Solidale

Tempo di lettura: 2 minuti“Apprendo con grande dolore dell’improvvisa scomparsa deldi Castelnuovo di Conza Francesco Di. Una personalità di grande spessore umano, professionale e valoriale, fortemente impegnata per il nostro territorio. Alci univa una forte amicizia e stima grazie alla quale abbiamo avuto la fortuna di apprezzare le sue straordinarie qualità, il suo impegno e la sua dedizione senza riserve verso la comunità e al servizio degli altri, con l’attenzione rivolta agli altri e alle associazioni territoriali. La sua attività ha contribuito in modo determinante e lungimirante allo sviluppo culturale e non solo, di Castelnuovo di Conza e della Valle del Sele. Diera un uomo laborioso, genuino, competente e inclusivo, rappresentando un esempio e un punto di riferimento istituzionale.