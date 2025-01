Mistermovie.it - Mister Movie | Terrifier 4 è ora in lavorazione, sceneggiatura quasi pronta

Il regista Damien Leone ha annunciato una notizia che farà sicuramente felici i fan del franchise horror: ladi4 è ufficialmente in.Damien Leone Rivela:4 In, Scopriamo le Origini di Art the ClownCon un messaggio sui social media in occasione del suo compleanno, Leone ha svelato che il prossimo sequel non solo continuerà a esplorare la brutalità e la violenza che hanno reso iconico il personaggio di Art the Clown, ma fornirà anche finalmente delle risposte sul passatoioso di questo terrificante serial killer.Un Sequel Epico e ViolentoLeone ha promesso che4 sarà un capitolo “epico, emozionante, cattivo, terrificante e assolutamente soddisfacente”, dichiarando che il film darà ai fan una visione più approfondita delle origini di Art the Clown, il cui background era rimasto un enigma nei capitoli precedenti.