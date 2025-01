Inter-news.it - Milan-Inter, Zielinski unico cambio? La probabile formazione

si disputerà domenica 2 febbraio alle ore 18 allo Stadio San Siro: di seguito ladi Simone Inzaghi.LA SFIDA –è una sfida valida per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A. Per le due squadre si tratta del terzo confronto stagionale dopo i due che hanno sorriso alla squadra di casa, di cui uno in campionato e un altro in Supercoppa Italiana. Le due sfide, in cui la sconfitta è maturata nel finale, hanno avuto delle basi completamente differenti tra loro. Mentre nel derby di campionato i rossoneri hanno messo in difficoltà i nerazzurri dal primo all’ultimo minuto, dimostrando di aver colto nel segno con la modifica last minute del “secondo attaccante” dall’inizio, nel caso della sconfitta in Supercoppa Italiana l’ha sprecato un’occasione ghiotta per portare a casa la quarta vittoria consecutiva nella competizione.