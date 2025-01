Magistratura onoraria, una categoria che merita molto di più

Leggi su Ildenaro.it

di Vincenzo Crasto* All’indomani dell’inaugurazione dell’anno giudiziario come Presidente AIMO, desidero condividere alcune riflessioni sul ruolo delladi cui per motivi di spazio nella cerimonia di Castel Capuano non è stato possibile dare lettura.Lain questi ultimi anni ha vissuto una vera e propria rivoluzione copernicana. La legge di Bilancio 2022 ha modificato la cd. riforma Orlando del 2017.Tanto per cominciare sono in corso di svolgimento le prove valutative dei magistrati onorari.Abbiamo poi anche l’aumento di competenza ed inoltre, per effetto della riforma Cartabia dal 1° marzo 2023, la competenza generale per valore del giudice di pace è raddoppiata, passando da 5.000 a 10.000 euro per le liti relative a beni mobili.Certo questo è un chiaro riconoscimento dei meriti della