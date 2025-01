Quotidiano.net - L’anno nero di Chiara Ferragni: dal pandoro-gate al divorzio

Roma, 30 gennaio 2025 – Possiamo dirlo serenamente e senza possibilità di smentita:ha vissuto periodi migliori. Ce la ricordiamo tutti quando, all’apice del successo, riceveva l’Ambrogino d’Oro, sfilava su un red carpet dopo l’altro – compresi quelli degli Oscar e del MET Gala – o veniva scelta da Amadeus come co-conduttrice della prima e dell’ultima serata di Sanremo 2023. Da quel Festival in poi, però, tutto è precipitato: prima la crisi matrimoniale che sembrava rientrata; poi, a fine 2023, il(che al momento ha condotto a un rinvio a giudizio) e infine il. Il caso Balocco Andiamo per ordine. Il caso Balocco risale, in realtà, al Natale 2022., in collaborazione con la casa dolciaria, aveva customizzato un, venduto al pubblico a un prezzo decisamente superiore rispetto a quello che caratterizzava iltradizionale della stessa marca.