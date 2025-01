La vita è bella | l’immaginazione è più importante della Storia

Leggi su Cinefilos.it

Laè più“Questa è unasemplice. Ma non è facile da raccontare. Come una favola, c’è dolore, c’è meraviglia e felicità”. Così inizia Ladi Roberto Benigni, una meditazione sulla tragedia dell’Olocausto. Ambientato nell’Italia fascista, il film racconta ladell’ebreo italiano Guido Orefice, che viene deportato in un campo di concentramento nazista insieme al figlio Joshua e alla moglie cristiana Dora. Guido è un buffone teneramente sfortunato il cui mondo è plasmato da una combinazione di casualità, sia felici che sfortunate, e dalla sua fede nelle capacità dell’amore di sostenere e trasformare.Entrambe queste cose segnano la suanel campo, dove si dedica a proteggere suo figlio da ogni conoscenzaraccapricciante realtà circostante dicendogli che loro e gli altri prigionieri sono in realtà concorrenti in un elaborato gioco.