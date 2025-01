La Terra trema ancora | non c’entrano i terremoti ma un asteroide

Leggi su Notizie.com

La: nonma unIn un’epoca in cui l’umanità si trova ad affrontare sfide globali di proporzioni storiche, dalla crisi climatica alla minaccia di pandemie, un nuovo allarme si aggiunge alla lista delle preoccupazioni: l’2024 YR4. Scoperto a fine dicembre del 2024 da un osservatorio in Cile, nell’ambito del programma Atlas (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System), questo corpo celeste ha immediatamente catalizzato l’attenzione della comunità scientifica internazionale.Con una probabilità di impatto con lastimata all’1,2%, pari a 1 su 83, il rischio sembra basso ma non trascurabile. L’ha un diametro compreso tra i 40 e i 100 metri e potrebbe generare conseguenze devastanti qualora entrasse in collisione con il nostro pianeta.