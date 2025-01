Notizie.com - La tazzina di caffè è sempre più cara: ecco tutti i rincari e quanto costerà nel 2025

Tempi duri per gli amanti dell’oro nero. Se fino al 2020, nell’era pre-pandemia, lariusciva a costare ancora un euro o addirittura meno, oggi la situazione è del tutto diversa.Le esperienze personali non fanno statistica, certo; ma basta recarsi in un qualunque bar delle nostre città, dal centro alle periferie, per comprendere come la singola moneta da un ero non basti più. Per sorseggiare un espresso al banco si spendono, come minimo, un euro e 20 o un euro e 30.Per arrivare, nel centro di alcune città come Milano, Firenze o Roma, fino a un euro e 50 per ogni singola. A trasformare in statistica questa tendenza al rialzo ci ha pensato l’osservatorio nazionale di Federconsumatori. Il quale ha rilevato un dato molto preciso in merito agli aumenti dellasu base territoriale.