La mamma di Fedez interviene dopo le dichiarazioni di Fabrizio Corona

Il video di, in cui svela la verità sulla relazione trae Chiara Ferragni, ha raggiunto circa tre milioni di visualizzazioni in soli due giorni. L’impatto è stato così forte che perfino la Ferragni, solitamente riservata, ha dovuto prendere posizione. E anche ladiha commentato. Lo ha fattouna provocazione da parte di un utente: “La mammina non parla più?”. A quel punto è arrivata la replica di Annamaria Berrinzaghi, che spiazzando tutti ha affermato: “Ma quale è il vostro problema? È meglio che non parlo fidati, come non ha mai parlato nessuno di noi”.Ladipreferisce non parlare, anche se sarebbe interessante sapere la sua opinione sul fatto che il figlio, dal 2017, aveva una relazione parallela con un’altra ragazza che non era la madre dei suoi figli e di cui Chiara, stando al suo racconto, ne era all’oscuro.