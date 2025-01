Sport.quotidiano.net - La ’confessione’ di Sacchetti: "Ho un debole per Winston"

A riposo, ma solo temporaneamente. Perché Meo, i suoi 71 anni non li sente per niente e considera l’ormai "sua" Sardegna non come "buon ritiro", ma il posto migliore per ritrovare le giuste energie per tornare in panchina. "La passione è immutata – ci confida – e il prossimo campionato mi piacerebbe guidare un team dall’inizio, per lavorare con i tempi giusti". Nel frattempo uno dei più esperti allenatori italiani, che fece piangere tutta Reggio alla guida di Sassari, all’epoca dell’amara finale scudetto 2015, continua a seguire tutto quanto è basket. Coach, è appena iniziato il girone di ritorno. La classifica era quella che si attendeva? "Tenendo conto che fanno l’Eurolega, Milano e Bologna sono comunque vicinissime alla vetta. Trapani è una sorpresa fino a un certo punto, col budget e il roster che ha, e Brescia, con l’asse play-pivot migliore della serie A, e cito Miro Bilan non a caso, più Della Valle, sta meritando pienamente di essere in testa.