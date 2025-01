Sport.quotidiano.net - La capolista dopo il ko a La Spezia. Sassuolo, classifica amarcord . Con gli stessi punti poi fu Serie A

51, Livorno 48, Verona 46 e neroverdi primi con 3di vantaggio sulla seconda e 5 sulla terza: questa era, nella stagione 2012-13, quella della promozione in A della squadra di Eusebio Di Francesco, ladella23 giornate. Ebbene, per gli amanti dei corsi e ricorsi storici, si tratta di numeri che ricalcano quasi in maniera sovrapponibile ladel torneo attuale, con ilprimo a 52, la seconda – curiosamente il Pisa, tradizionale rivale del Livorno – a -2 e la terza, lo(che, con il Verona, spareggiò due stagioni fa per evitare la retrocessione, non riuscendo nell’intento) a -5. Peraltro, ad aumentare le similitudini, c’è un altro aspetto: ilperse la ventitreesima giornata, andando ko contro il Crotone, venendo così avvicinato dalle rivali, e subì un ulteriore avvicinamento (da parte del solo Livorno, però) la giornata seguente, quando al Braglia – perché allora giocava in casa a Modena – pareggiò con l’Empoli e vide gli amaranto portarsi a una sola lunghezza.