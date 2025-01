Ilnapolista.it - Kalulu fuori circa 3 settimane. Giuntoli ha lasciato la Juventus senza difensori

Altra tegola per lain difesa. Dopo aver perso per tutta la stagione Bremer, i bianconeri dovranno fare a meno anche dell’ex Milanper le prossime.Per la centrale rimangono illesi solamente Gatti e il giovane Renato Veiga arrivato in prestito dal Chelsea. Bremer si è fatto male a settembre ma l’osannato (solo dai giornalisti), ancora non è stato in grado di trovare un sostituto all’altezza. È stato tanto pompato l’arrivo di Kolo Muani che in realtà è un’operazione da poveracci: un prestito strapagato per fare un favore al Psg. Poi, è arrivato lo sconosciuto portoghese come terzino.Laperde anchein difesa perNel comunicato del club si legge:Pierre, uscito durante il primo tempo della partita di Champions League contro il Benfica, è stato sottoposto questa mattina, presso il J medical, ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del tendine del muscolo semimembranoso della coscia destra.