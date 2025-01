Movieplayer.it - Io sono ancora qui, intervista a Fernanda Torres: "Raccontiamo una donna che rappresenta tutto il Brasile"

Leggi su Movieplayer.it

Walter Salles e l'attrice candidata all'Oscar ci raccontano il coraggio di Eunice Facciolla Paiva, che ha affrontato le conseguenze del colpo di Stato del '71 in. In sala. Quella di Ioqui non è soltanto una storia vera: è un racconto di resistenza, di amore, dignità, di saper trasformare una tragedia in qualcosa di utile, in grado di ispirare le nuove generazioni.questo è Eunice Facciolla Paiva, che ha visto sparire all'improvviso suo marito, Rubens Paiva, politico e ingegnere, dopo il colpo di Stato indel 1971. Invece che farsi da parte e rimanere in silenzio chiusa nel suo dolore, con cinque figli da crescere, Eunice Paiva è diventata avvocata, non ha mai smesso di chiedere conto al governo della scomparsa del marito e .