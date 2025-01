Inter-Monaco l’esordio da sogno per De Pieri | Emozione unica

Leggi su Ilnerazzurro.it

Tre gol, tre punti, l’ultimo grande passo per arrivare direttamente agli ottavi di finale di Champions League: l’batte ile si qualifica come quarta nella classifica generale. Grande prestazione degli uomini di mister Simone Inzaghi, il quale ha dato la possibilità ad un giovane gioiello della Primavera di esordire sul prestigioso palco europeo: le emozioni di Deai microfoni di Sky Sport.De: “Unche si realizza”La questione qualificazione diretta alla fase finale di Champions League è ora archiviata: missione compiuta, in attesa di conoscere i sorteggi degli ottavi (che seguiranno quelli dei playoff).Rimane la gioia di ieri sera:finisce per 3 a 0, con Lautaro Martinez grande protagonista. Ma la partita è stata anche il momento deldi Giacomo De, il centrocampista classe 2006 della Primavera nerazzurra.