Impianti a pieno ritmo Cimone da record

Un inizio di stagione daper il, che dopo anni di difficoltà legate alla scarsità di neve, quest’anno può finalmente sorridere. Le abbondanti nevicate di inizio dicembre, unite alle basse temperature, hanno permesso l’apertura anticipata di tutti gli, inaugurando quella che si prospetta come una delle stagioni più promettenti degli ultimi anni. “Siamo riusciti ad aprire tutti gliil 12 dicembre e da quel giorno abbiamo lavorato senza interruzione”, sottolinea con soddisfazione Luciano Magnani, presidente del Consorzio. “Questo ha permesso di far ripartire tutto l’indotto con largo anticipo rispetto alle stagioni precedenti”. Un risultato reso possibile non solo dalle favorevoli condizioni meteorologiche, ma anche dalla lungimiranza del Consorzio che negli anni ha investito in tecnologie all’avanguardia per l’innevamento artificiale.