Iltempo.it - Ilaria Salis... in Commissione casa! Il colmo Ue scatena la Lega: è un meme?

La madre di tutti i paradossi. Una situazione talmente grottesca che farebbero persino ridere, non fosse così surreale. Un assoluto nonsenso, paragonabile alle designazione di Dracula come presidente dell'Avis.stamani ha pubblicato un nuovo post (con tanto di immancabile foto) sui propri profili social. Con il quale è tornato al suo primo, intramontabile amore: le case (quelle che non devono essere pagate, sia ben inteso). “All'incontro costitutivo dellaspeciale sulla crisi degli alloggi nell'Unione Europea. Come ho sempre fatto fuori dalle istituzioni, continuerò anche qui a battermi perché il diritto all'abitare sia garantito a tutte e tutti, senza eccezioni. Mai più case senza gente, mai più gente senza”. Numerosi i commenti, tra chi la beatifica come nuova paladina degli ultimi e chi, come Lorenzo Collodi, fa sommessamente notare una (giusta e doverosa) ovvietà: “ma cosa vuol dire il diritto ad abitare? È ovvio che tutti devono avere una! Però le case si comprano, si affittano, non si occupano!!! troppo bello avere lagratis”.