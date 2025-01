Amica.it - Il trucco è lunare, nel backstage della sfilata Armani Privé PE 2025

Parigi, 28 gennaio. Sono passate da poco le 16 quando, nelGiorgioprimavera-estate, ci ritroviamo a tu per tu con Hiromi Ueda. La Global make up artist diBeauty sorride, appare tranquilla e risponde con disponibilità alle domande di Amica. Il défilé previsto da lì a due ore – in doppio turno, con tanto di ritocco nel mezzo – non sembra preoccuparla.«», dice, «è appena passato e ha dato il suo via libera al maquillage». Il look può andare in scena e – letteralmente – risplendere. Ci guardiamo intorno: in linea con laetichettata Lumières, il viso di tutte le modelle emana una luce: ogni cosa è illuminata«Il punto di partenza è la base, naturale e luminosa, per cui ho usato il fondotintaPower Fabric +», svela Hiromi.