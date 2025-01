Il Gruppo Mag ottiene la certificazione per la parità di genere

Leggi su Ildenaro.it

Nel 2159, tra 134 anni, secondo il Gender Gap Report 2024 pubblicato dal World Economic Forum, verrà colmato il divario dia livello globale. Un orizzonte ambizioso, fortemente sostenuto anche all’interno del programma d’azione dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile dell’ONU e della Missione 5 del PNRR italiano, con la promozione di politiche mirate a ridurre il gap di. IlMag, storico broker assicurativo di riferimento per le aziende che operano nel mercato nazionale e internazionale, ha ottenuto laUNI/PDR 125:2022 per ladi, sostanziando un percorso di attenzione e responsabilità verso l’equilibrio di.Tra gli obiettivi specifici del documento vi sono non solo l’aumento della presenza femminile nel contesto lavorativo ma anche la garanzia di pari opportunità di carriera, di pari trattamento economico, di una equilibrata suddivisione dei tempi vita-lavoro e la promozione di un ambiente di lavoro che rifiuti stereotipi, abusi, discriminazioni.