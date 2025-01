Lanotiziagiornale.it - I sondaggi premiano il lodo Franceschini: tutti gli scenari per Pd e M5s in caso di voto oggi

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Ilpuò funzionare, almeno stando alle simulazioni sulla base deielettorali. A testimoniarlo sono i calcoli effettuati da YouTrend per Repubblica: la destra rimarrebbe avanti, ma così il centrosinistra può almeno mettere in difficoltà la coalizione guidata da Giorgia Meloni.Ilè quello proposto dall’ex ministro Dario, secondo cui considerando le difficoltà nel formare una coalizione, allora è meglio andare divisi nel proporzionale e trovare un accordo sui collegi uninominali per affrontare la destra.La proposta è stata accolta positivamente da Italia Viva, Azione e anche dai 5 Stelle con Giuseppe Conte. Maggiori le perplessità nel Pd e per Avs. Sulla base deie dei risultati delle europee, YouTrend calcola che la destra è sempre avanti, ma può andare in difficoltà proprio con il