Ho subito molestie sessuali più di una volta non ho mai denunciato | la rivelazione della candidata rettrice di Torino Laura Scomparin

«Hopiù di una molestia sessuale nel corsomia vita universitaria». A rivelarlo èall’Università di. 56 anni, docente di Procedura penale e discientifica del Master di giornalismo, dovrà giocarsela con i colleghi Raffaele Caterina e Cristina Prandi.sua lunga carriera, ha molto da raccontare, anche episodi delicati. Tra questi, diversi casi di. «anche da parte di colleghi, alcuni sono già andati in pensione. Io, però, non ho mai. E a distanza di anni, mi sono chiesta: rifaresti la stessa cosa? No, perché ho acquisito una consapevolezza diversa», racconta in un’intervista a Paolo Coccorese del CorriereSera. Riconosce che oggi, tra le mura accademiche, c’è una consapevolezza diversa rispetto a quando portava le vesti di studentessa, ma – precisa – «sono ancora tanti i passi in avanti che dobbiamo fare».