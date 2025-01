Anteprima24.it - Gori al Sudtirol, Cagnano verso l’Irpinia: le ultime in casa Avellino

Tempo di lettura: < 1 minutoGabrieleal, percorso inper Andrea. L’attaccante scuola fiorentina, classe ’99 è prossimo al ritorno in Serie B con lacca della formazione bolzanina. I biancorossi hanno superato la Carrarese nella corsa all’attaccante dei lupi. Prestito oneroso percon rinnovo fino al 2027 con la società di patron D’Agostino. Il terzino sinistro classe ’98 nativo di Cantu’ sosterà nelle prossime ore le visite mediche a Villa Stuart per poi firmare con l’con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Elemento che andrà a rinforzare la fascia sinistra, dopo il far melina da parte dell’Heracles Almelo per Lorenzo Milani. In uscita c’è Simone Benedetti seguito sempre dall’ACR Messina mentre per Alessio Tribuzzi valutazioni in corso, dopo il sondaggio del Cosenza dei giorni scorsi.