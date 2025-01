Frost & fierce | il nuovo codice del glamour glaciale

Leggi su .com

Life;People.it È la storiapiù chic e alla moda dell’inverno. i giorni della merla, dal 29 al 31 gennaio, non sono solo un capitolo del folklore italiano, ma l’incarnazione più sublime delinvernale. La merla, divina creatura, secondo la leggenda, da bianca divenne nera cercando riparo dal gelo. Che dire? La più haute delle metamorfosi. Come una collezione Valentino che sfila sotto la neve di Parigi, la natura ci regala una storia di trasformazione che ha conquistato l’immaginario degli stilisti più visionari.L’arte del layering: il freddo è una sinfonia di tessutiUn tempo, lo definivamo “vestirsi a cipolla”, ma la stratificazione è diventata una vera e propria forma d’arte. L’outfit, layer su layer, è orchestrato in un crescendo di texture e volume che toglie il respiro.