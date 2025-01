Juventusnews24.com - Frattesi Juve, l’agente Riso esce allo scoperto: «L’Inter non vuole cederlo, era più un’idea mia. Futuro? Vi dico questo»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24: le parole di Beppe Riso, agente, suldel calciatore nerazzurro. Le sue dichiarazioni sulla situazioneBeppe Riso ha risposto alle domande dei giornalisti presenti all’uscita dalla sede delsu Davide, calciatore accostato anche al calciomercato. Di seguito le parole deldel calciatore nerazzurro:PAROLE – «La nostra versione su Davide?nondare via assolutamente, era più una cosa mia. È una cosa di inizio mercato, mia, non di Davide e non del. Lui è felice? L’ha detto. Se ne parlerà in estate? Per adesso no. Esterni da proporre al? Non ne ho»Leggi suntusnews24.com