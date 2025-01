Sport.quotidiano.net - Forlì ritrova Harper e rialza la testa. Prova autoritaria, Torino al tappeto

Unieuro80Reale Mutua61 UNIEURO: Parravicini ne, Cinciarini 16 (3/6, 3/5), Tavernelli 11 (4/5, 1/3), Gaspardo 12 (2/6, 2/3), Perkovic 10 (1/2, 2/4), Pascolo 2 (1/4), Magro, Del Chiaro 5 (2/6), Pollone 10 (2/2, 2/4), Sanviti, Errede (0/1 da 3),14 (1/3, 4/7). All. Martino. REALE MUTUA: Taylor 15 (5/9, 0/3), Seck 4 (2/3), Ghirlanda 2 (1/1, 0/2), Schina 12 (4/5, 1/2), Gallo (0/1 da 3), Osatwa ne, Montano 3 (0/1, 1/7), Severini 4 (2/6, 0/1), Ajayi 19 (6/10, 2/5), Ladurner 2 (1/8). All. Iacozza. Arbitri: Boscolo, Centonza, Gai. Parziali: 15-14, 37-25, 65-42. Note - T2:16/34 (47%),21/43 (49%); T3:14/27 (52%),4/21 (19%); TL:6/9 (67%),7/10 (70%). Rimbalzi:35 (offensivi 9),34 (off. 11). Spettatori: 2.