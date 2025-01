Ilrestodelcarlino.it - Federconsumatori copre i cartelli: "Sosta gratis"

"Abbiamo affisso il comunicato del Comune all’ingresso del parcheggio dell’Aldi, per fare in modo che i cittadini sappiano che le regole sono cambiate".prende in mano la situazione e decide di agire, come aveva già fatto segnalando all’Amministrazione "regole discutibili che sono oggetto di numerose segnalazioni e contestazioni di consumatori e cittadini". Continuano infatti ad arrivare sanzioni retroattive a chi ha parcheggiato l’auto nello spazio dedicato davanti al negozio Aldi di via Canaletto, "E arriveranno per settimane – commenta il presidenteModena, Marzio Govoni – perché i tempi di gestione dell’azienda sono tali. Prevediamo ancora un paio di settimane di sanzioni. Anche se il Comune ha indetto lo spegnimento della telecamera non ci sonoo notifiche per chi parcheggia.