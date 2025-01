Ilrestodelcarlino.it - Ex Amga, ciminiera in demolizione: "Ma sarà rimontata, per sicurezza"

Ieri mattina i lavori nell’area dell’exsono iniziati presto e nel primo pomeriggio laannessa all’ex Officina del gas, era dimezzata. Per ore un operaio, sospeso sul cestello di un’altissima gru, ha smontato, prima con un trapano, poi a mani nude, la parte più alta della costruzione storica, lasciando cadere a terra i mattoni. Un lavoro meticoloso che ha incuriosito chi passava di lì, qualcuno in bicicletta si è fermato a guardare. Altri si sono chiesti il perché della, visto che il progetto prevede il restauro e la messa insia dellache dell’edificio, entrambi risalenti al 1863 e vincolati. La risposta arriva da Despar che all’interno dell’area realizzerà un supermercato: "La parte più alta della– è la spiegazione – era pericolante, per questo è stata smontata ericostruita, più o meno dalla metà in poi".