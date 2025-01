Quifinanza.it - Eredità contesa: quali sono i miei diritti?

Leggi su Quifinanza.it

L’, che sulla carta appare una questione di numeri e procedure, può essere il palcoscenico di tensioni familiari e controversie giuridiche.Cosa succede se non c’è un testamento?In assenza di un testamento, si applica la successione legittima (artt. 565 e ss. c.c.). Tale sistema stabilisce chi eredita i beni del defunto, in quale ordine e in che misura, seguendo una logica basata sui legami di parentela e affinità. La successione legittima si fonda su un principio: i parenti più prossimi al defunto hanno diritto a subentrare nella titolarità del patrimonio. Se il defunto era coniugato e/o aveva figli, questi saranno i primi beneficiari dell’:coniuge e figli: in presenza di figli, il coniuge ha diritto alla metà del patrimonio se c’è un figlio, o a un terzo se i figlipiù di uno.