Dumfries | Inter continui così Milan? Un lavoro da portare a termine!

Denzelha parlato aldel match vinto nettamente dall’contro il Monaco per 3-0. Questo il suo commento.LE DICHIARAZIONI – Denzelsi èpronunciato aTV nel post-partita di-Monaco, match vinto dai nerazzurri per 3-0: «Sono molto contento per la qualificazione agli ottavi. Stasera abbiamo giocato molto bene, ottenendo una grande vittoria. Ora dobbiamo continuare. Sapevamo dell’importanza di questo match per il passaggio agli ottavi, per cui sin dall’inizio abbiamo fatto un buon. Sono contento, per noi è meglio evitare altre due partite.abbiamo più tempo per recuperare, ma siamo concentrati sulla Serie A. Dopo la sconfitta in Supercoppa, sentiamo la necessità di lavorare nel modo giusto per arrivare a questa partita».-News -News, ultime notizieNews e calciomercato, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle,viste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale (: «