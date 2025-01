Serieanews.com - Disastro Juve, Champions a rischio e Motta nella bufera: ma il tecnico ha anche alibi importanti

, Thiagoè finitoLeague ama c’è unimportante per il: ma ilha– SerieanewsLaha chiuso la prima fase dellaLeague nel modo peggiore possibile. Una sconfitta casalinga contro il Benfica che l’ha estromessa dalla possibilità di chiudere tra le prime otto del girone e volare direttamente agli ottavi di finale. Un vero e proprioinsomma, con l’Allianz Stadium che ha contestato duramente tutti con fischi sonori piovuti dagli spalti a fine gara.Ora ladovrà disputare una sorta di spareggio, probabilmente contro il Milan, per proseguire il cammino europeo. Ed in campionato non va certo meglio: se laLeague attuale è anel suo prosieguo, in quella prossima i bianconeri rischiano di non parteciparvi nemmeno.