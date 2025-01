Cultweb.it - Cos’è la Terra dei Fuochi, dove si trova e perché si chiama così?

Leggi su Cultweb.it

Condeisi definisce un’area tra Napoli e Caserta gravemente colpita dall’inmento e dalla combustione illegale di rifiuti tossici. Questo luogo siper via dei numerosi incendi appiccati per bruciare i rifiuti in modo rapido ed economico, con conseguente devastanti per i cittadini. Le sostanze inquinanti hanno contaminato suolo, acqua e aria, causando gravi danni alla salute pubblica. La Corte Europea dei Diritti Umani ha poche ore fa riconosciuto che le autorità italiane hanno messo a rischio la vita degli abitanti non intervenendo adeguatamente. Il problema è legato a decenni di smaltimento illecito da parte della criminalità organizzata, spesso con complicità istituzionale.Vigili del Fuoco in azione nelladei(fonte: La nuova Ecologia)Ladeiè il nome con cui viene identificata una vasta area tra le province di Napoli e Caserta, tristemente nota per lo smaltimento illecito di rifiuti pericolosi e i roghi tossici che avvelenano l’ambiente.