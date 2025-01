Donnaup.it - Consigli degli esperti per arredare al meglio una cucina stretta e lunga

Leggi su Donnaup.it

Utilizzare mobili sottili e a basso profilo per massimizzare lo spaziounapuò essere una sfida, ma con i giustiè possibile massimizzare lo spazio e creare un ambiente funzionale e accogliente. Uno dei primi suggerimenti è quello di utilizzare mobili sottili e a basso profilo.I mobili sottili sono ideali per unaperché occupano meno spazio e permettono di muoversi più facilmente. Ad esempio, invece di scegliere un tavolo da pranzo tradizionale, si può optare per un tavolo pieghevole o un bancone da bar. Questi mobili possono essere ripiegati o abbassati quando non sono in uso, liberando spazio prezioso.Inoltre, i mobili a basso profilo sono perfetti per unaperché non occupano troppo spazio in altezza.