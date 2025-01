Terzotemponapoli.com - Comuzzo, Biagetti: “Un ragazzo d’oro sia dentro che fuori dal campo”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Il difensore del Sorrento, in prestito dalla Fiorentina, Christianha raccontato del suo incontro con Pietroquando erano insieme nella Primavera della viola. Lo ha fatto a Radio Goal in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Da suo ex capitano ha descritto le qualità died il suo potenziale.ha poi parlato di Buongiorno e di se stesso e della sua nuova esperienza al Sorrento. Di seguito le sue dichiarazioni.suCosì inizia l’intervista alla radio: “Hai giocato nella Primavera della Fiorentina insieme a Pietro, che ricordi hai di lui? “è un calciatore completo. Ci siamo conosciuti in Primavera alla Fiorentina perché lui è un anno più piccolo di me, quindi ci siamo ritrovati alla fine del percorso. Già all’epoca si intravedeva che si era davanti ad un ottimo calciatore.